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Hujan Ringan Berpotensi Menyapa Wilayah DIY Hari Ini, Kamis 29 Oktober 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 – 08:44 WIB
Hujan Ringan Berpotensi Menyapa Wilayah DIY Hari Ini, Kamis 29 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi hujan turun di Yogyakarta. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan pada pagi dan siang hari, sebelum berpotensi diguyur hujan ringan di beberapa kabupaten/kota pada sore harinya.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.

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Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Kamis 29 Oktober 2026.

1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)
Pagi: Cerah berawan
Siang: Cerah berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)
Pagi: Cerah
Siang: Cerah berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

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3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)
Pagi: Cerah berawan
Siang: Cerah
Sore: Berawan
Malam: Cerah

4. Kabupaten Kulon Progo (Kecamatan Wates)
Pagi: Cerah
Siang: Cerah berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Kamis 29 Oktober 2026.
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