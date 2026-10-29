Hujan Ringan Berpotensi Menyapa Wilayah DIY Hari Ini, Kamis 29 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan pada pagi dan siang hari, sebelum berpotensi diguyur hujan ringan di beberapa kabupaten/kota pada sore harinya.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.

Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Kamis 29 Oktober 2026.

1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)

Pagi: Cerah berawan

Siang: Cerah berawan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)

Pagi: Cerah

Siang: Cerah berawan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

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3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)

Pagi: Cerah berawan

Siang: Cerah

Sore: Berawan

Malam: Cerah

4. Kabupaten Kulon Progo (Kecamatan Wates)

Pagi: Cerah

Siang: Cerah berawan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan