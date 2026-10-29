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Cara Polisi Menangani Kericuhan di Malioboro Menuai Kritik

Kamis, 29 Oktober 2026 – 13:45 WIB
Cara Polisi Menangani Kericuhan di Malioboro Menuai Kritik - JPNN.com Jogja
Kendaraan water canon digunakan untuk menghalau massa di Teteg Malioboro, Rabu (28/10). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Aliansi Jogja Memanggil (AJM) mengkritik aparat kepolisian yang dinilai menggunakan kekuatan berlebih saat menangani kericuhan di kawasan Malioboro pada Rabu malam (28/10).

Saat itu, ratusan aparat menggunakan rompi dan tameng dikerahkan untuk mengahalau massa.

Kemudian, kendaraan water canon juga diterjunkan aparat untuk mendorong massa keluar dari wilayah Malioboro menuju arah Jalan Mangkubumi.

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Kharisma Wardhatul Khusniah dari Barisan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (Bara Adil) mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian saat menghalau massa.

"Pengamanan seharusnya menjamin keselamatan warga, bukan memperbesar risiko jatuhnya korban," ujarnya.

Pihaknya juga mengingatkan agar aparat tidak melibatkan organisasi kemasyarakatan atau ormas saat pengamanan di lapangan.

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"Hentikan penggunaan kekerasan berlebihan," ujarnya.

Di sisi lain, Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan menyebut korban luka dalam kericuhan di Malioboro berasal dari massa dan aparat. Pihaknya masih mendata korban luka untuk memastikan jumlahnya.

Sejumlah massa mengalami luka akibat kericuhan di kawasan Malioboro. Cara polisi menangani massa aksi dikecam oleh Aliansi Jogja Memanggil.
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