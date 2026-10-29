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Respons Pemerintah DIY Soal Kericuhan di Malioboro

Kamis, 29 Oktober 2026 – 14:00 WIB
Respons Pemerintah DIY Soal Kericuhan di Malioboro - JPNN.com Jogja
Ratusan polisi bersiaga di kawasan Malioboro selama kericuhan, Rabu (28/10). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merespons kericuhan yang terjadi di kawasan Malioboro seusai aksi damai di Titik Nol Kilometer pada Rabu (28/10).

Akibat kericuhan tersebut sejumlah fasilitas umum dan properti milik pedagang rusak.

Sekretaris DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyayangkan peristiwa yang berlangsung hingga tengah malam tersebut.

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"Cuma, ya, sangat disayangkan ada tindakan-tindakan anarki sehingga mengakibatkan aset-aset kami itu ada yang rusak," kata Ni Made, Kamis (29/10).

Mantan Kepala Dinas Perhubungan DIY itu menegaskan bahwa menyampaikan aspirasi di muka umum merupakan hak masyarakat. Akan tetapi, ia meminta aksi digelar dengan tetap menjaga kondusifitas.

“Jika diakhiri dengan tindakan anarki, itu akan merugikan semua pihak,” ujarnya.

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Dia menekankan bahwa Malioboro menjadi kawasan milik bersama yang harus dijaga keamanan dan kenyamanannya.

Menurutnya, kawasan pedestrian tersebut menjadi tempat banyak aktivitas perekonomian sehingga kericuhan di Malioboro pada akhirnya akan berdampak kepada masyarakat.

Pemerintah DIY angkat bicara terkait kericuhan yang terjadi di kawasan Malioboro semalam.
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TAGS   Pemda DIY kericuhan di malioboro malioboro Jogja kericuhan Malioboro pemerintah diy demo jogja demo mahasiswa

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