Warga Jogja Tewas Tertemper Kereta Api di Bantul
jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang pria tertemper kereta api di perlintasan yang berada di Dusun Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Kabupaten Bantul pada Kamis (29/10). Korban berinisial P (21) warga Tegalrejo, Kota Yogyakarta.
Peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 04.50 WIB. Korban langsung tewas di tempat kejadian.
Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan saat kejadian kereta api melintas dari Stasiun Yogyakarta menuju Stasiun Wates.
Di perjalanannya masinis yang bertugas melihat seseorang lewat di jalur kereta api.
"Masinis telah membunyikan peringatan, tetapi jaraknya sudah terlalu dekat sehingga korban tertemper kereta api," katanya.
Tubuh korban lantas tergeletak di atas rel. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung melapor kepada pihak berwenang.
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"Korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Setelah proses pemeriksaan selesai, jenazah dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta untuk penanganan lebih lanjut," ujarnya.
Iptu Rita mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat berada di perlintasan kereta api guna meminimalisir kejadian tak diinginkan. (mcr25/jpnn)
Seorang pria meregang nyawa setelah tertemper kereta api di wilayah Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Masinis sudah memberi peringatan.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
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