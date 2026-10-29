Polisi Menahan Pria yang Membawa Sajam Saat Kericuhan di Malioboro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) menahan sejumlah orang yang diduga memicu kericuhan di kawasan Malioboro pada Rabu malam (28/10).

Salah satu yang ditahan adalah orang yang membawa senjata tajam, serta beberapa orang yang diduga menenggak minuman keras.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengonfirmasi penangkapan pria pembawa sajam tersebut dilakukan di sekitar lokasi kejadian sekitar pukul 18.00 WIB.

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"Jadi, sekali lagi, kami mengamankan satu orang yang membawa senjata tajam," ujar Ihsan saat memberikan keterangan di Gedung DPRD DIY, Rabu malam.

Selain membawa senjata tajam, sebagian besar massa yang ditahan juga disebut dalam kondisi terpengaruh alkohol. Hal itu diketahui setelah mereka diperiksa oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda DIY.

"Dari pengecekan, baik dari Biddokkes maupun dari petugas kesehatan kami, sebagian besar mengonsumsi minuman keras," jelas Ihsan.

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Kericuhan yang bermula di depan gedung DPRD DIY itu diwarnai dengan aksi pelemparan petasan, kembang api, batu, hingga pembakaran sejumlah objek di sekitar lokasi.

Api bisa cepat dipadamkan sehingga tidak merembet lebih luas. Meski demikian, dampak kericuhan tersebut merusak sejumlah fasilitas umum, mesin anjungan tunai mandiri (ATM), serta lapak-lapak pedagang di sepanjang kawasan Malioboro.