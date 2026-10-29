JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Kronologi Aksi Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Malioboro yang Berujung Ricuh

Kronologi Aksi Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Malioboro yang Berujung Ricuh

Kamis, 29 Oktober 2026 – 19:45 WIB
Kronologi Aksi Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Malioboro yang Berujung Ricuh - JPNN.com Jogja
Kronologi aksi unjuk rasa di Malioboro yang berujung ricuh pada Rabu malam (28/10). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda di Yogyakarta pada Rabu (28/10) berujung ricuh.

Berdasarkan laporan pemantauan yang disusun oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, demonstrasi yang awalnya berlangsung damai dan kondusif tiba-tiba ricuh pada sejak Rabu petang hingga Kamis (29/10) dini hari.

LBH Yogyakarta memperkirakan setidaknya ada 1.000 polisi diterjunkan untuk memukul mundur massa aksi.

Baca Juga:

Rangkaian aksi dimulai ketika lebih dari 200 orang melakukan long march dari Gedung Gubernur DIY menuju Titik Nol Kilometer.

Di sepanjang Jalan Malioboro, massa dari elemen suporter, mahasiswa, dan masyarakat sipil ikut bergabung hingga jumlah massa mencapai sekitar 1.000 orang.

Kronologi Aksi Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Malioboro yang Berujung RicuhDemonstrasi di Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta pada Rabu (28/10). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

Baca Juga:

Pada pukul 15.56 WIB, situasi terpantau kondusif. Peserta aksi bergantian menyampaikan orasi dan menggemakan tuntutan.

Salah satu yang ikut berorasi adalah Guru Besar Fakultan Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar.

Demonstrasi yang berpusat di Titik Nol Kilometer Yogyakarta semula berlangsung damai. Namun, situasi mulai memanas menjelang malam hingga Kamis dini hari.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   demo jogja demo ricuh demo ricuh di malioboro hari sumpah pemuda demo mahasiswa demo di Malioboro malioboro lbh yogyakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU