Kronologi Aksi Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Malioboro yang Berujung Ricuh

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda di Yogyakarta pada Rabu (28/10) berujung ricuh.

Berdasarkan laporan pemantauan yang disusun oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, demonstrasi yang awalnya berlangsung damai dan kondusif tiba-tiba ricuh pada sejak Rabu petang hingga Kamis (29/10) dini hari.

LBH Yogyakarta memperkirakan setidaknya ada 1.000 polisi diterjunkan untuk memukul mundur massa aksi.

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Rangkaian aksi dimulai ketika lebih dari 200 orang melakukan long march dari Gedung Gubernur DIY menuju Titik Nol Kilometer.

Di sepanjang Jalan Malioboro, massa dari elemen suporter, mahasiswa, dan masyarakat sipil ikut bergabung hingga jumlah massa mencapai sekitar 1.000 orang.

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Pada pukul 15.56 WIB, situasi terpantau kondusif. Peserta aksi bergantian menyampaikan orasi dan menggemakan tuntutan.

Salah satu yang ikut berorasi adalah Guru Besar Fakultan Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar.