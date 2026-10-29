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116 Orang Terluka Saat Kericuhan di Malioboro, 13 Rawat Inap di Rumah Sakit

Kamis, 29 Oktober 2026 – 20:10 WIB
116 Orang Terluka Saat Kericuhan di Malioboro, 13 Rawat Inap di Rumah Sakit - JPNN.com Jogja
Aparat kepolisian bersiaga di kawasan Malioboro saat kericuhan pecah pada Rabu malam. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Penanganan dampak kericuhan pascademonstrasi di kawasan Malioboro dan depan Gedung DPRD DIY pada Rabu (28/10) malam terus dilakukan. Pemerintah Kota Yogyakarta mencatat total korban luka akibat bentrokan tersebut mencapai 116 orang, dengan 13 di antaranya harus menjalani perawatan rawat inap di sejumlah rumah sakit.

Kepastian jumlah korban tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo seusai menjenguk para korban yang tengah dirawat di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta, Kamis (29/10).

"Tadi data korbannya sudah dibagikan ke WhatsApp saya. Memang, jumlahnya baik yang tidak mondok (rawat inap) maupun mondok itu 116 orang," kata Hasto.

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Hasto mengatakan dari total 116 korban yang terdiri dari unsur warga sipil maupun aparat keamanan, mayoritas korban telah diperbolehkan pulang usai mendapatkan penanganan rawat jalan.

Namun, sebanyak 13 orang masih harus menjalani rawat inap karena luka yang dialami.

Adapun sebaran pasien rawat inap berada di beberapa rumah sakit rujukan, yaitu tujuh orang di RS Bethesda, tiga di RS Panti Rapih, dan tiga (dari total enam orang yang sempat ditangani) di RS Bhayangkara.

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Menurut Hasto, mayoritas korban yang memerlukan rawat inap merupakan anggota kepolisian yang terluka saat menjalankan tugas pengamanan unjuk rasa di lapangan.

Guna memastikan seluruh korban mendapatkan pelayanan medis yang optimal, Wali Kota Yogyakarta bersama Dinas Kesehatan setempat turun langsung meninjau kondisi para pasien di rumah sakit.

Pemkot Yogyakarta sudah mendata jumlah korban luka saat kericuhan pecah di Malioboro pada Rabu malam. Jumlahnya mencapai 116 korban.
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TAGS   demo jogja kericuhan di malioboro korban kericuhan di malioboro demo mahasiswa demo hari ini hari sumpah pemuda Pemkot Yogyakarta Hasto Wardoyo

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