Bersiap Menghadapi Musim Hujan, Pemkot Jogja Mengintensifkan Bersih-Bersih Sungai

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta mulai mempersiapkan diri untuk memitigasi bencana yang mungkin muncul saat musim hujan.

Salah satu fokus utama yang dilakukan adalah menggencarkan aksi bersih-bersih sungai serta normalisasi guna mengantisipasi potensi banjir yang kerap dipicu oleh pendangkalan dan tingginya debit air dari hulu.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa langkah proaktif ini sangat penting untuk menjaga kelancaran aliran air sungai di tengah kota.

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"Di samping membuat lingkungan sungai bersih, langkah tersebut sebagai mitigasi serta mengantisipasi bencana banjir saat musim hujan," ujar Hasto Wardoyo di Yogyakarta, Kamis (29/10).

Berdasarkan pemetaan Pemkot Yogyakarta, salah satu pemicu utama genangan dan banjir saat musim hujan adalah tingginya sedimentasi berupa tumpukan tanah, pasir, serta sampah yang mengendap, ditambah limpasan air dari hulu.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Yogyakarta menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak untuk melakukan pengerukan di sejumlah titik vital, salah satunya di Sungai Code.

Normalisasi sebelumnya telah merampungkan pembersihan endapan, karamba, serta batu di tengah aliran mulai dari kawasan dekat Hotel Tentrem hingga Jembatan Kewek.

Saat ini, pengerjaan dilanjutkan dari kawasan Jembatan Kewek ke arah hilir sepanjang 3,5 kilometer.