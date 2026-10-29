JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Bersiap Menghadapi Musim Hujan, Pemkot Jogja Mengintensifkan Bersih-Bersih Sungai

Bersiap Menghadapi Musim Hujan, Pemkot Jogja Mengintensifkan Bersih-Bersih Sungai

Kamis, 29 Oktober 2026 – 20:56 WIB
Bersiap Menghadapi Musim Hujan, Pemkot Jogja Mengintensifkan Bersih-Bersih Sungai - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Aksi bersih-bersih sungai di Yogyakarta. Foto: Humas Pemkot Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta mulai mempersiapkan diri untuk memitigasi bencana yang mungkin muncul saat musim hujan.

Salah satu fokus utama yang dilakukan adalah menggencarkan aksi bersih-bersih sungai serta normalisasi guna mengantisipasi potensi banjir yang kerap dipicu oleh pendangkalan dan tingginya debit air dari hulu.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa langkah proaktif ini sangat penting untuk menjaga kelancaran aliran air sungai di tengah kota.

Baca Juga:

"Di samping membuat lingkungan sungai bersih, langkah tersebut sebagai mitigasi serta mengantisipasi bencana banjir saat musim hujan," ujar Hasto Wardoyo di Yogyakarta, Kamis (29/10).

Berdasarkan pemetaan Pemkot Yogyakarta, salah satu pemicu utama genangan dan banjir saat musim hujan adalah tingginya sedimentasi berupa tumpukan tanah, pasir, serta sampah yang mengendap, ditambah limpasan air dari hulu.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Yogyakarta menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak untuk melakukan pengerukan di sejumlah titik vital, salah satunya di Sungai Code.

Baca Juga:

Normalisasi sebelumnya telah merampungkan pembersihan endapan, karamba, serta batu di tengah aliran mulai dari kawasan dekat Hotel Tentrem hingga Jembatan Kewek.

Saat ini, pengerjaan dilanjutkan dari kawasan Jembatan Kewek ke arah hilir sepanjang 3,5 kilometer.

Pemerintah Kota Yogyakarta menjadwalkan setiap Jumat untuk membersihkan sungai guna mengantisipasi bajir saat musim hujan tiba.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   musim hujan banjir Pemkot Yogyakarta aksi bersih sungai Musim hujan Jogja wali kota yogyakarta Hasto Wardoyo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU