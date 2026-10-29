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Menghidupkan Kembali Seni Karawitan di Pinggir Bumi Sembada

Kamis, 29 Oktober 2026 – 22:11 WIB
Menghidupkan Kembali Seni Karawitan di Pinggir Bumi Sembada - JPNN.com Jogja
Pertunjukan karawitan di Sleman. Foto: Pemkan Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, menyimpan cerita menarik tentang kebangkitan kembali denyut kebudayaan tradisional. Di wilayah pinggiran Bumi Sembada ini, alunan merdu musik gamelan yang sempat hening kini kembali riuh terdengar dari dusun ke dusun, dibawakan oleh para pengrawit yang bertekad menjaga warisan leluhur agar tak punah ditelan zaman.

Fenomena kebangkitan ini terbilang belum lama terjadi. Padahal, Madurejo memiliki riwayat panjang kelompok pengrawit dan kepemilikan gamelan tua.

Namun, keberadaannya sempat terancam lenyap akibat tergerus zaman dan makin minimnya minat generasi muda terhadap budaya lokal.

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Sekretaris Lurah (Carik) Madurejo Hartoto Wahyudi mengungkapkan bahwa dari 16 padukuhan di wilayahnya, awalnya terdapat sembilan perangkat gamelan yang tersebar di berbagai dusun.

Sayangnya, kondisi instrumen-instrumen tersebut usang dan tak terawat karena bertahun-tahun tidak pernah difungsikan.

"Dua tahun lalu, sekitar 2024, Madurejo termasuk hampir punah gamelannya," kata Hartoto pada Kamis (29/10).

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Saat itu, dari sekian banyak kelompok yang ada, hanya Karawitan Madularas yang masih aktif menabuh gamelan.

Itu pun kegiatannya tidak berlangsung rutin dan mayoritas anggotanya sudah berusia di atas 70 tahun. Kondisi ini sempat memicu keprihatinan mendalam akan terputusnya regenerasi seni karawitan di Madurejo.

Tidak mudah untuk menhidupkan kembali kesenian karawitan yang nyaris punah. Namun, Kalurahan Madurejo berhasil melakukan itu.
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TAGS   karawitan kalurahan madurejo pemkab sleman gamelan seni karawitan

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