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Ada Fasilitas Baru di Stasiun Tugu dan Lempuyangan

Kamis, 29 Oktober 2026 – 22:30 WIB
Ada Fasilitas Baru di Stasiun Tugu dan Lempuyangan - JPNN.com Jogja
Alat pengering payung di Stasiun Lempuyangan. Foto: Humas KAI Daop 6

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta menghadirkan fasilitas baru berupa mesin pengering payung di sejumlah stasiun utama guna menjaga kebersihan dan keselamatan penumpang selama musim hujan.

Inovasi ini disediakan agar penumpang dapat mengeringkan payungnya yang basah sehingga area stasiun terhindar dari risiko lantai licin akibat tetesan air.

"Langkah ini dihadirkan guna menjaga kenyamanan penumpang serta menjamin kebersihan dan keselamatan area stasiun agar terhindar dari risiko lantai licin akibat tetesan air hujan," kata Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih di Yogyakarta, Kamis (29/10).

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Saat ini, fasilitas pengering payung tersebut telah disebar di tiga stasiun besar di wilayah kerja Daop 6, yaitu di Stasiun Yogyakarta (Tugu) dua unit, Stasiun Lempuyangan satu unit, dan Stasiun Solo Balapan satu unit.

Cara penggunaan mesin ini didesain sangat praktis dan mudah diakses. Penumpang cukup memasukkan payung yang basah ke dalam mesin, lalu menggerakkannya beberapa kali.

Lapisan kain mikrofiber yang berada di bagian dalam alat akan menyerap sisa air pada permukaan payung secara efisien sebelum penumpang melanjutkan perjalanan ke dalam area stasiun.

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Feni menjelaskan inovasi ini merupakan langkah Daop 6 Yogyakarta untuk terus beradaptasi dengan tantangan cuaca ekstrem demi menyajikan pelayanan prima.

Selain mesin pengering payung, Daop 6 Yogyakarta juga telah melengkapi area stasiun dengan berbagai fasilitas penunjang kenyamanan pelanggan lainnya, antara lain:

PT KAI Daop 6 Yogyakarta menambah fasilitas baru di Stasiun Tugu, Lempuyangan dan Solo Balapan.
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TAGS   alat pengering payung pengering payung di stasiun stasiun tugu stasiun Lempuyangan KAI Daop 6 Yogyakarta

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