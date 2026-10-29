Kasus Bunuh Diri Tinggi, Gunungkidul Jadi Tempat Proyek Percontohan Kesehatan Mental

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bersiap menjadi daerah perintis sekaligus proyek percontohan nasional dalam penguatan penanganan kesehatan mental.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui peluncuran Program Pembangunan Kesejahteraan Holistik (PPKH) yang bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Rabu (28/10).

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan bahwa momentum ini menjadi pijakan penting untuk menyatukan langkah lintas sektor dalam menangani persoalan kesehatan jiwa yang selama ini menjadi tantangan besar di wilayahnya.

Baca Juga: Pentingnya Penguatan Resiliensi untuk Mencegah Kasus Bunuh Diri

"Ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemkab Gunungkidul, tenaga kesehatan, institusi pendidikan, perguruan tinggi, serta mitra pembangunan, untuk menangani persoalan kesehatan jiwa secara lebih terintegrasi," kata Endah di Gunungkidul, Kamis (29/10).

Program percontohan nasional ini lahir dari keprihatinan Pemkab Gunungkidul atas tingginya angka kasus bunuh diri di wilayah tersebut.

Persoalan tersebut kemudian dilaporkan secara langsung kepada Gubernur DIY Sri Sultan HB X hingga akhirnya mendapat atensi dari Kemenko PMK untuk menerjunkan tim khusus ke lapangan.

Dinas Kesehatan Gunungkidul mencatat ada 25 kasus bunuh diri sampai pertengahan 2026. Tahun lalu, kasus bunuh diri di Bumi Handayani mencapai 27 kasus.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemkab Gunungkidul sebenarnya telah memperkuat payung hukum dan layanan kesehatan jiwa melalui Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri yang diperbarui melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022.