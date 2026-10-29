DP3 Sleman Temukan Penyumbatan Saluran Irigasi di Moyudan dan Minggir

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Kabupaten Sleman mendapati sejumlah masalah pada infrastruktur irigasi pertanian saat melakukan inventarisasi dan peninjauan langsung di wilayah Kapanewon Moyudan dan Minggir, Kamis (29/10/2026).

Kerusakan hingga penyumbatan pada saluran tersier memicu terhambatnya pasokan air dan dinilai mengganggu optimalisasi pola tanam petani setempat.

Kepala DP3 Kabupaten Sleman Liem Astuti memimpin langsung pengecekan di beberapa titik krusial.

Peninjauan menyasar lahan pertanian di Padukuhan Gamplong III dan Gamplong V (Kalurahan Sumberrahayu, Moyudan), serta Padukuhan Sembuhan Lor dan Sembuhan Kidul (Kalurahan Sendangmulyo, Minggir).

"Kegiatan ini untuk memastikan kelancaran suplai air untuk sektor pertanian," ujar Liem Astuti di Sleman, Kamis (29/10).

Berdasarkan hasil pemantauan objektif di lapangan, Pemkab Sleman menaruh perhatian serius terhadap jaringan irigasi tersier yang belum berfungsi maksimal.

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Di lapangan, petugas menemukan kondisi fisik saluran yang mengalami kerusakan serta penyumbatan material yang menghambat debit air ke areal persawahan warga.

Di Padukuhan Gamplong III dan Gamplong V ditemukan masalah penyumbatan dan kerusakan irigasi tersier berdampak langsung pada areal pertanian vital seluas kurang lebih 20 hektare.