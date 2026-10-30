Jadwal Pelayanan SIM Keliling dan Satpas di DIY Hari Ini, Jumat 30 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), pihak kepolisian setempat kembali membuka layanan pembuatan baru dan perpanjangan SIM pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Layanan ini dikhususkan untuk perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Bagi pemilik SIM yang masa berlakunya telah habis, diimbau untuk melakukan penerbitan ulang di Satpas masing-masing wilayah.

Berikut adalah rincian lokasi dan jadwal pelayanan SIM di wilayah Yogyakarta, Sleman, dan Gunungkidul khusus untuk hari ini:

1. Kota Yogyakarta

Untuk wilayah Kota Yogyakarta, layanan perpanjangan SIM dapat diakses di beberapa lokasi berikut:

SIM Keliling SIMON PALACE (Alun-Alun Kidul)

Waktu Pelayanan: 08.00 – 12.00 WIB

Drive Thru SIJIDTU & Mall Pelayanan Publik (MPP) Balai Kota

Waktu Pelayanan: 08.00 – 12.00 WIB

Satpas Polresta Yogyakarta

Waktu Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB

2. Kabupaten Sleman

Bagi warga Sleman, pelayanan SIM hari ini berfokus di Satpas utama (Catatan: Untuk MPP Sleman, SIM Keliling Malam SCH, dan SIMMADE tidak beroperasional pada jadwal hari ini).

Satpas Polresta Sleman

Waktu Pelayanan: 08.00 – 11.00 WIB

3. Kabupaten Gunungkidul

Masyarakat Gunungkidul memiliki opsi pelayanan bergerak (SIM Station) di samping kantor Satpas utama:

SIM Station

Lokasi: Terminal Dhaksinarga Wonosari

Waktu Pelayanan: 09.00 WIB – Selesai

Satpas Polres Gunungkidul

Waktu Pelayanan: 08.00 – 10.00 WIB

Syarat dan Catatan Penting Perpanjangan SIM

Layanan SIM Keliling dan MPP umumnya hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif.

Pemohon diimbau membawa dokumen pendukung seperti KTP asli beserta fotokopi, SIM lama beserta fotokopi, serta surat keterangan sehat dan psikologi sesuai ketentuan.