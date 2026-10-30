Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Jumat 30 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan pada pagi dan siang hari, sebelum berpotensi diguyur hujan ringan di beberapa kabupaten/kota pada sore harinya.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.

Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Jumat 30 Oktober 2026.

1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)

Pagi: Cerah

Siang: Hujan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)

Pagi: Cerah berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)

Pagi: Cerah

Siang: Hujan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

4. Kabupaten Kulon Progo (Kecamatan Wates)

Pagi: Cerah berawan

Siang: Berawan

Sore: Berawan

Malam: Berawan