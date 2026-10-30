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Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 30 Oktober 2026

Jumat, 30 Oktober 2026 – 09:06 WIB
Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 30 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop Jogja hari ini. Foto: Januardi/jpnn

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Memasuki akhir pekan, sejumlah bioskop di Yogyakarta menyajikan beragam pilihan film menarik untuk para pencinta sinema. Mulai dari film drama adaptasi novel ternama Laut Bercerita, genre horor menegangkan seperti The Doll Ghawiah dan Kuasa Gelap, hingga penayangan konser dan film dokumenter spesial K-Pop.

Berikut adalah perincian lengkap jadwal pemutaran film di beberapa bioskop utama Yogyakarta pada hari ini, Jumat (30/10/2026):

1. Ambarukmo Plaza
Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (Rating R17+ | Durasi 110 Menit)
Jam Tayang: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20

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The Doll Ghawiah (Rating R17+ | Durasi 135 Menit)
Jam Tayang: 12:05, 14:15, 16:25, 18:35, 20:45

Laut Bercerita (Rating R13+ | Durasi 132 Menit)
Jam Tayang: 12:15, 13:15, 14:50, 15:50, 17:25, 18:25, 20:00, 21:00

The Intern
Jam Tayang: 12:45, 15:20, 17:55, 20:30

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2. Empire XXI
The Doll Ghawiah
Jam Tayang: 12:00, 14:10, 18:30

The Mongoose (Rating R13+ | Durasi 98 Menit)
Jam Tayang: 12:10, 14:10, 16:10, 20:45

Berikut adalah perincian lengkap jadwal pemutaran film di beberapa bioskop utama Yogyakarta pada hari ini, Jumat (30/10/2026):
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