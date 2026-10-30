Polda DIY Melepaskan 34 Orang yang Sempat Ditahan Saat Kericuhan di Malioboro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Puluhan orang yang sempat ditahan oleh polisi saat kericuhan di Malioboro pada Rabu malam (28/10) telah dilepaskan.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengonfirmasi bahwa mereka telah melepas 34 orang yang sempat diperiksa oleh polisi.

Menurut Ihsan, puluhan orang itu telah didata identitasnya dan telah diperiksa terkait keterlibatan dalam kaos yang terjadi pascademonstrasi peringatan Hari Sumpah Pemuda di Malioboro.

“Total ada 34 orang yang sempat kami berikan perlindungan pada saat kericuhan di Gedung DPRD DIY. Saat ini telah dipulangkan dan dijemput oleh keluarga masing-masing, didampingi pihak LBH Yogyakarta," katanya, Kamis (29/10).

Kombes Ihsan menilai pihaknya telah bertindak secara terukur dan proporsional saat menangani massa aksi.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang beredar di media sosial dan memastikan kebenarannya melalui sumber resmi," ujarnya.

Sebelumnya, LBH Yogyakarta telah menerima 48 aduan orang hilang dan ditahan polisi saat kericuhan pecah di kawasan Malioboro.

Dari jumlah tersebut, 14 orang di antaranya telah pulang, delapan ditahan oleh polisi, sementara 26 lainnya masih belum diketahui keberadaannya. (mcr25/jpnn)