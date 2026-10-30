ASN Jogja Dikerahkan untuk Bebersih di Kawasan Malioboro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikerahkan untuk bergotong royong membersihkan kawasan Malioboro pada Kamis (29/10) pagi.

Pascakericuhan yang terjadi pada Rabu malam (28/10), tampak sampah-sampah bertebaran, fasilitas umum rusak dan vandalisme tersebar di berbagai sudut.

Beberapa fasilitas umum yang rusak, misalnya mesin anjungan tunai mandiri (ATM), halte Trans Jogja, tiang lampu dan pagar di gedung DPRD DIY.

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Sampah-sampah dan kotoran yang tersebar di sepanjang Jalan Malioboro kemudian dibersihkan.

Para ASN dan petugas kebersihan juga mengecat ulang tembok-tembok yang sempat dicorat-coret.

Sekretaris DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan pihaknya sengaja mengerahkan ASN untuk membantu membersihkan Malioboro agar kawasan tersebut bisa kembali nyaman untuk dikunjungi oleh wisatawan.

“Kami harus jaga dari sisi kenyamanan, keamanan wisatanya. Apa pun itu, banyak orang yang mencari rezeki di kawasan ini,” kata Ni Made.

Ni Made mengatakan mereka telah mendata kerusakan fasilitas publik akibat kericuhan tersebut.