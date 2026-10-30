Gunung Merapi Mengalami 62 Kali Gempa Guguran, Status Masih Siaga

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) merilis laporan pemantauan aktivitas Gunung Merapi periode Kamis, 29 Oktober 2026. Berdasarkan hasil pengamatan selama 24 jam, Gunung Merapi saat ini masih berada pada Level III (Siaga) dengan suplai magma yang terus berlangsung.

Sepanjang hari Kamis (29/10/2026), kondisi cuaca di sekitar Gunung Merapi terpantau bervariasi antara cerah, berawan, hingga mendung.

Angin bertiup lemah ke arah barat, dengan suhu udara berkisar antara 17,5 hingga 24,9 derajat celsius, kelembaban udara mencapai 99 persen, serta tekanan udara berada pada angka 875,5−918,9 mmHg.

Secara visual, puncak Gunung Merapi terlihat jelas. Teramati asap kawah berwarna putih bertekanan lemah dengan intensitas tebal yang membumbung hingga ketinggian 30 meter di atas puncak kawah.

Data pemantauan kegempaan menunjukkan bahwa aktivitas internal maupun eksternal tubuh gunung masih sangat aktif, ditandai dengan tingginya jumlah gempa guguran dan fase banyak (hybrid):

Gempa Guguran: 62 kali (Amplitudo: 2−38 mm, Durasi: 34,28−181,44 detik)

Gempa Hybrid/Fase Banyak: 59 kali (Amplitudo: 2−39 mm, Durasi: 11,52−64,17 detik)

Gempa Tektonik Jauh: 7 kali (Amplitudo: 2−19 mm, Durasi: 26,43−104,7 detik)

Gempa Tremor Non-Harmonik: 2 kali (Amplitudo: 23−40 mm, Durasi: 31,3−35,57 detik)

Gempa Vulkanik Dangkal: 2 kali (Amplitudo: 3−19 mm, Durasi: 9,76−11,72 detik)

BPPTKG menegaskan bahwa suplai magma yang masih berlangsung dapat memicu terjadinya Awan Panas Guguran (APG) di dalam daerah potensi bahaya.

Pihak berwenang mengeluarkan beberapa rekomendasi penting bagi masyarakat di seputar Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

- Sektor Selatan–Barat Daya: Potensi guguran lava dan awan panas meliputi kawasan Sungai Boyong (hingga maksimal 5 km), serta Sungai Bedog, Krasak, dan Bebeng (hingga maksimal 7 km).