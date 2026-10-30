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Cerita di Balik Foto Pemenang The Pano Awards Southeast Asia 2026

Jumat, 30 Oktober 2026 – 16:49 WIB
Cerita di Balik Foto Pemenang The Pano Awards Southeast Asia 2026 - JPNN.com Jogja
Foto panorama dramatis yang menampilkan Cahaya Utara (Aurora Borealis) membentuk lengkungan langit yang sempurna di atas puncak gunung berselimut salju, karya fotografer asal Bangkok Wutimet Bunyasirisith yang terpilih sebagai pemenang The Pano Awards Southeast Asia Open Photographer of the Year 2026.

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Para pemenang The 17th Epson International Pano Awards akhirnya resmi dirilis. Kompetisi fotografi panorama terkemuka di dunia itu menampilkan gambar-gambar yang memukau, salah satunya karya fotografer asal Thailand Wutimet Bunyasirisith.

Memasuki tahun ketiga berturut-turut sebagai sponsor utama bersama Epson Australia, Epson Southeast Asia terus mendukung perkembangan fotografi panorama sekaligus menyoroti peningkatan prestasi dan keahlian teknis para fotografer dari berbagai negara di Asia Tenggara.

Peraih penghargaan tertinggi dalam kategori regional sebagai The Pano Awards Southeast Asia Open Photographer of the Year 2026 adalah Wutimet Bunyasirisith.

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Dia adalah seorang fotografer lanskap, seni rupa, dan perjalanan yang berbasis di Bangkok, Thailand.

Karya panorama pemenangnya yang berjudul The Emerald Arch Over Lofoten, Norway menampilkan fenomena aurora borealis yang membentuk lengkungan sempurna, membingkai puncak gunung yang menjulang tinggi dan terpantul dengan indah di permukaan perairan pesisir yang tenang bak cermin.

Di balik keindahan visual tersebut, terdapat kisah perjuangan tak mudah. Bunyasirisith menceritakan bagaimana ia harus mengambil foto panorama saat fenomena Cahaya Utara mendadak muncul dan melengkung mengelilingi gunung.

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“Foto ini tercipta ketika Cahaya Utara mulai bersinar terang dan melengkung sempurna mengelilingi gunung. Fenomena tersebut begitu luas sehingga lensa ultra-wide 12 mm saya pun tidak mampu menangkap keseluruhan pemandangan dalam satu bingkai,” ungkap Bunyasirisith.

Dia menceritakan bahwa suhu malam itu sangat ekstrem dan dia harus menerobos air laut yang dingin demi mendapatkan foto tersebut.

Epson telah mengumumkan para pemenang Para pemenang The 17th Epson International Pano Awards tahun ini. Salah satu foto yang memukau adalah karya Bunyasirisith.
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TAGS   The Epson International Pano Awards lomba fotografi the pano award southeasr asia pemenang foto panorama epson epson panorama

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