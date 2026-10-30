5 Keunggulan Samsung Galaxy Z Fold8, Tak Sekadar HP Lipat Biasa

jogja.jpnn.com, JAKARTA - Pernahkah Anda merasa kerepotan harus bolak-balik berpindah aplikasi saat menyelesaikan pekerjaan di smartphone? Mulai dari membaca dokumen, mencari referensi di browser, hingga membalas pesan di aplikasi chatting. Meski terkesan sepele, aktivitas semacam ini dapat menyita waktu dan mengurangi produktivitas.

Kondisi inilah yang membuat smartphone foldable kian diminati. Layarnya yang luas memberikan ruang fleksibel untuk menjalankan beberapa aplikasi sekaligus.

Namun, bagi pengguna yang mengandalkan perangkat untuk bekerja sekaligus berkomunikasi, sekadar layar besar saja tidaklah cukup.

Perangkat juga harus mampu mendukung multitasking yang intuitif, menyediakan konektivitas yang adaptif, serta tangguh untuk penggunaan sehari-hari.

Menjawab tantangan tersebut, Head of MX Business Samsung Electronics Indonesia Yadi Prayitno mengatakan Samsung Galaxy Z Fold8 hadir membawa perpaduan harmonis antara hardware dan software.

HP lipat flagship ini mengusung hasil inovasi dari delapan generasi pengembangan foldable Samsung, termasuk penggunaan material premium Flex Titanium, lebih dari 100 reliability validation tests, dukungan Physical SIM & eSIM, serta Galaxy AI yang dioptimalkan khusus untuk formasi foldable.

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Lantas, apa saja keunggulan utama yang membuat Samsung Galaxy Z Fold8 relevan sebagai perangkat andalan utama harian?

1. Rekayasa Engineering Tangguh dan Ringkas

Smartphone foldable memiliki karakteristik unik yang membutuhkan mekanisme engsel serta struktur khusus. Oleh karena itu, faktor daya tahan dan proses validasi perangkat menjadi aspek krusial yang patut dipertimbangkan.