JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini 356 Perusahaan Sawit Sedang Diperiksa Terkait Karhutla

356 Perusahaan Sawit Sedang Diperiksa Terkait Karhutla

Jumat, 30 Oktober 2026 – 19:00 WIB
356 Perusahaan Sawit Sedang Diperiksa Terkait Karhutla - JPNN.com Jogja
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup bakal menindak tegas perusahaan sawit yang terbukti terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Saat ini, setidaknya 356 perusahaan di berbagai wilayah Indonesia sedang menjalani proses verifikasi mendalam akibat ditemukannya titik kebakaran di area konsesi maupun lahan operasional mereka.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI Mohammad Jumhur Hidayat seusai melakukan kunjungan kerja ke Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogyakarta, Jumat (30/10).

Baca Juga:

“Kami sedang memverifikasi semua yang ada wilayahnya atau areanya terbakar di perusahaan-perusahaan. Jumlahnya tidak sedikit, ada 356 perusahaan,” ujar Jumhur Hidayat.

Menteri LH menjelaskan bahwa luas area yang terbakar bervariasi, mulai dari luasan kecil sekitar dua hingga lima hektare, hingga areal luas yang mencapai ratusan hektare.

Pemerintah berhati-hati dalam menelusuri modus penyebab kebakaran agar tindakan penegakan hukum berjalan secara adil dan tepat sasaran.

Baca Juga:

“Modusnya beda-beda kenapa terjadi kebakaran di areanya. Nah, kami tidak boleh juga sembrono. Ada yang dua hektare, lima hektare, yang sepuluh hektare. Bahkan ada yang ratusan hektare, tetapi ada juga perusahaan yang sawitnya terbakar, kebunnya terbakar,” jelasnya.

Melalui proses verifikasi ini, tim kementerian menelusuri apakah kebakaran yang terjadi murni akibat faktor ketidaksengajaan, unsur kelalaian dan pembiaran, atau justru terindikasi sebagai tindakan kejahatan yang disengaja.

Kementeria Lingkungan Hidup memastikan ada 356 perusahaan sawit yang sedang diperiksa terkait karhulta. Jika terbukti membakas lahan, sanksinya berat.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   karhutla perusahaan sawit kementerian lingkungan hidup menteri lingkungan hidup jumhur hidayat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU