356 Perusahaan Sawit Sedang Diperiksa Terkait Karhutla

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup bakal menindak tegas perusahaan sawit yang terbukti terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Saat ini, setidaknya 356 perusahaan di berbagai wilayah Indonesia sedang menjalani proses verifikasi mendalam akibat ditemukannya titik kebakaran di area konsesi maupun lahan operasional mereka.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI Mohammad Jumhur Hidayat seusai melakukan kunjungan kerja ke Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogyakarta, Jumat (30/10).

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“Kami sedang memverifikasi semua yang ada wilayahnya atau areanya terbakar di perusahaan-perusahaan. Jumlahnya tidak sedikit, ada 356 perusahaan,” ujar Jumhur Hidayat.

Menteri LH menjelaskan bahwa luas area yang terbakar bervariasi, mulai dari luasan kecil sekitar dua hingga lima hektare, hingga areal luas yang mencapai ratusan hektare.

Pemerintah berhati-hati dalam menelusuri modus penyebab kebakaran agar tindakan penegakan hukum berjalan secara adil dan tepat sasaran.

“Modusnya beda-beda kenapa terjadi kebakaran di areanya. Nah, kami tidak boleh juga sembrono. Ada yang dua hektare, lima hektare, yang sepuluh hektare. Bahkan ada yang ratusan hektare, tetapi ada juga perusahaan yang sawitnya terbakar, kebunnya terbakar,” jelasnya.

Melalui proses verifikasi ini, tim kementerian menelusuri apakah kebakaran yang terjadi murni akibat faktor ketidaksengajaan, unsur kelalaian dan pembiaran, atau justru terindikasi sebagai tindakan kejahatan yang disengaja.