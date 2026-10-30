Menteri LH Mengajak Semua Pihak Tobat Ekologis, Termasuk Pemerintah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI Mohammad Jumhur Hidayat mengajak semua pihak untuk segera melakukan tobat ekologis demi menciptakan kehidupan yang lebih ramah lingkungan.

Menurut Jumhur, tobat ekologis menekankan perubahan nyata yang berlandaskan tiga langkah utama, yaitu mengakui kesalahan, menghentikan praktik yang merusak, serta aktif memulihkan lingkungan yang terdampak.

Ajakan tersebut disampaikan Jumhur Hidayat seusai menghadiri diskusi bertajuk Tobat Ekologis bersama Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogyakarta, Jumat (30/10).

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"Tobat ekologis bukan sekadar ungkapan penyesalan. Ini adalah keberanian untuk mengubah cara hidup, cara berusaha, dan cara mengambil keputusan yang selama ini membebani lingkungan," tegas Menteri LH Jumhur Hidayat.

Ia menyela bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan harian warga.

Pencemaran air dan udara, krisis pengelolaan sampah, hingga kerusakan ekosistem berdampak langsung terhadap kesehatan, penghidupan, dan kualitas hidup masyarakat.

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"Kami tidak dapat terus mengambil manfaat dari alam, tetapi menyerahkan biaya kerusakannya kepada masyarakat. Kami juga tidak boleh menikmati keuntungan hari ini dengan mengurangi hak generasi mendatang atas lingkungan yang sehat," tambahnya.

Menteri LH menjabarkan bagaimana implementasi tobat ekologis harus dijalankan secara konkret oleh tiap-tiap elemen: