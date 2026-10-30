JPW Kritik Cara Polisi Menangani Unjuk Rasa, Kapolda Janji Bakal Evaluasi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Penanganan serangkaian aksi unjuk rasa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam dua bulan terakhir memicu sorotan tajam. Lembaga swadaya masyarakat Jogja Police Watch (JPW) melayangkan kritik keras atas dugaan penanganan yang tidak profesional dan proporsional oleh aparat kepolisian.

Kadiv Humas JPW Baharuddin Kamba mengungkapkan pihaknya telah menyusun dan memberi banyak catatan kritis terhadap kinerja polisi dalam menangani massa aksi di Jogja.

Menurut Kamba, setidaknya ada tiga aksi unjuk rasa di DIY yang berujung ricuh karena diduga ada keterlibatan organisasi kemasyarakat (ormas). Polisi dikritik karena membiarkan ormas terlibat langsung dalam membubarkan unjuk rasa.

Baca Juga: ASN Jogja Dikerahkan untuk Bebersih di Kawasan Malioboro

Keterlibatan ormas pertama kali tampak saat aksi unjuk rasa mahasiswa di perempatan Gramedia pada 1 September 2026.

“Pelibatan ormas tidak perlu karena jumlah personel kepolisian sudah mencukupi dan keterlibatan ormas acapkali memicu bentrokan,” ujar Kamba.

Saat aksi kedua di depan gedung DPRD DIY pada 20 Oktober 2026, juga diwarnai kericuhan dan terjadi tindak kekerasan terhadap peserta aksi.

Begitu pula dengan demonstrasi peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober yang berujung ricuh di kawasan Malioboro. Poisi dianggap telah menggunakan kekuatan yang berlebihan saat membubarkan massa.

“Kami juga menyoroti kejanggalan adanya orang di belakang barisan barikade polisi yang melempar batu arah massa aksi. Selain itu, ada seseorang yang membawa senjata tajam di sekitar aparat,” ujar Kamba.