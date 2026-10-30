Antisipasi Darurat Wisata Ekstrem, Pemkab Gunungkidul Latih Petugas Penyelamat

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar pelatihan untuk memperkuat aspek keselamatan dan keamanan di kawasan destinasi wisata alam.

Sebagai langkah mitigasi risiko bencana dan kondisi darurat, kapasitas personel Satuan Perlindungan Masyarakat Rescue Istimewa (SRI) ditingkatkan melalui pelatihan teknik penyelamatan di medan ekstrem, khususnya kawasan goa dan tebing.

Pelatihan khusus ini digelar di kawasan wisata Goa Jomblang, Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Jumat (30/10/2026).

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Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan bahwa pengembangan pariwisata daerah tidak boleh hanya mengandalkan pesona alam, tetapi harus dibarengi dengan kesiapan fasilitas pendukung dan keandalan personel penyelamat.

"Potensi wisata Gunungkidul tidak hanya bertumpu pada kawasan pantai. Destinasi wisata alam lainnya, termasuk goa dan kawasan pegunungan, juga perlu dikembangkan dengan memperhatikan aspek keamanan, kesiapan personel penyelamat, serta ketersediaan fasilitas pendukung," ujar Endah.

Ia mengatakan penguatan kemampuan mitigasi risiko dan efektivitas evakuasi akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Menurutnya, koordinasi yang solid antarpemangku kepentingan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kondisi bentang alam Gunungkidul yang didominasi oleh perbukitan karst, tebing terjal, goa vertikal, dan pesisir pantai menuntut kualifikasi penyelamatan khusus.