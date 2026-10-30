Kantor Bea Cukai DIY Jateng Digeledah KPK

jogja.jpnn.com, SEMARANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyidikan kasus dugaan korupsi di sektor cukai yang diperkirakan merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.

Teranyar, tim penyidik KPK menggeledah Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta Kantor Bea Cukai Semarang di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (30/10/2026).

Dari rangkaian penggeledahan di dua lokasi tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti krusial untuk memperkuat pengungkapan perkara.

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"Dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan beberapa barang bukti elektronik yang diduga berkenaan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara di sektor cukai," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (30/10).

Selain dokumen dan perangkat elektronik, Budi mengungkapkan bahwa penyidik juga menyita uang tunai. Namun, pihaknya belum memperinci lokasi spesifik penemuan uang tersebut maupun jumlah pastinya.

"Untuk nominalnya masih proses penghitungan," tambah Budi.

Seluruh barang bukti yang disita selanjutnya akan menjalani proses telaah dan analisis mendalam oleh tim penyidik untuk melengkapi berkas perkara.

Kasus korupsi bernilai fantastis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini pertama kali terkuak melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada Februari 2026 lalu.