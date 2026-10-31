Jadwal Layanan SIM Keliling dan Satpas di Yogyakarta Hari Ini, Sabtu 31 Oktober 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin melakukan perpanjangan Masa Berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), pihak Kepolisian Daerah (Polda) DIY melalui Satpas Polresta Yogyakarta, Satpas Polresta Sleman, dan Polres Gunungkidul menghadirkan beberapa opsi pelayanan pada hari ini, Sabtu (31/10/2026).
Layanan pada hari Sabtu ini mencakup pelayanan di Satpas induk hingga layanan SIM Keliling malam bagi masyarakat yang berhalangan hadir pada jam kerja biasa.
1. Wilayah Kota Yogyakarta
Untuk wilayah Kota Yogyakarta, pelayanan SIM hari Sabtu berfokus di Kantor Satpas Induk serta layanan khusus di malam hari:
Satpas Polresta Yogyakarta
Waktu: 08.00 – 11.00 WIB
Lokasi: Kantor Satpas Polresta Yogyakarta.
SIM Keliling Malam Minggu (SIM MAMI)
Waktu: 19.00 – 21.00 WIB
Catatan: Cocok bagi masyarakat yang ingin memperpanjang SIM pada malam hari.
Layanan SIMON PALACE Alun-Alun Kidul, Drive Thru SIJIDTU, dan MPP Balai Kota hanya beroperasi Senin–Jumat.
2. Wilayah Kabupaten Sleman
Masyarakat Sleman dapat memanfaatkan layanan Satpas induk di pagi hari atau mengunjungi layanan SIM Keliling malam di pusat perbelanjaan:
Satpas Polresta Sleman
Waktu: 08.00 – 11.00 WIB
Lokasi: Satpas Polresta Sleman.
SIM Keliling Malam (SCH)
Waktu: 19.00 – 21.00 WIB
Lokasi: Lobby Sleman City Hall (SCH).
(Catatan: Layanan MPP Sleman dan SIMMADE tidak dijadwalkan beroperasi pada hari Sabtu ini).
Berikut ini jadwal lengkap pelayanan SIM Keliling di Sleman, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 31 Oktober 2026.
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