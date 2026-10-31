Jadwal Layanan SIM Keliling dan Satpas di Yogyakarta Hari Ini, Sabtu 31 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin melakukan perpanjangan Masa Berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), pihak Kepolisian Daerah (Polda) DIY melalui Satpas Polresta Yogyakarta, Satpas Polresta Sleman, dan Polres Gunungkidul menghadirkan beberapa opsi pelayanan pada hari ini, Sabtu (31/10/2026).

Layanan pada hari Sabtu ini mencakup pelayanan di Satpas induk hingga layanan SIM Keliling malam bagi masyarakat yang berhalangan hadir pada jam kerja biasa.

1. Wilayah Kota Yogyakarta

Untuk wilayah Kota Yogyakarta, pelayanan SIM hari Sabtu berfokus di Kantor Satpas Induk serta layanan khusus di malam hari:

Satpas Polresta Yogyakarta

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Lokasi: Kantor Satpas Polresta Yogyakarta.

SIM Keliling Malam Minggu (SIM MAMI)

Waktu: 19.00 – 21.00 WIB

Catatan: Cocok bagi masyarakat yang ingin memperpanjang SIM pada malam hari.

Layanan SIMON PALACE Alun-Alun Kidul, Drive Thru SIJIDTU, dan MPP Balai Kota hanya beroperasi Senin–Jumat.

2. Wilayah Kabupaten Sleman

Masyarakat Sleman dapat memanfaatkan layanan Satpas induk di pagi hari atau mengunjungi layanan SIM Keliling malam di pusat perbelanjaan:

Satpas Polresta Sleman

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Lokasi: Satpas Polresta Sleman.

SIM Keliling Malam (SCH)

Waktu: 19.00 – 21.00 WIB

Lokasi: Lobby Sleman City Hall (SCH).

(Catatan: Layanan MPP Sleman dan SIMMADE tidak dijadwalkan beroperasi pada hari Sabtu ini).