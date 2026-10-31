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Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Sabtu 31 Oktober 2026

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 08:40 WIB
Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Sabtu 31 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustasi - Prakiraan cuaca Jogja hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari.

Meski begitu, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.

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Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 31 Oktober 2026.

1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)
Pagi: Cerah
Siang: Berawan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)
Pagi: Cerah
Siang: Berawan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

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3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)
Pagi: Berawan
Siang: Berawan
Sore: Cerah
Malam: Cerah berawan

4. Kabupaten Kulon Progo (Kecamatan Wates)
Pagi: Cerah berawan
Siang: Berawan
Sore: Cerah Berawan
Malam: Berawan

Berikut ini prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Sabtu, 31 Oktober 2026.
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