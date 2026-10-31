Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Sabtu 31 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari.

Meski begitu, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.

Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 31 Oktober 2026.

1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)

Pagi: Cerah

Siang: Berawan

Sore: Berawan

Malam: Berawan

2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)

Pagi: Cerah

Siang: Berawan

Sore: Berawan

Malam: Berawan

3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)

Pagi: Berawan

Siang: Berawan

Sore: Cerah

Malam: Cerah berawan

4. Kabupaten Kulon Progo (Kecamatan Wates)

Pagi: Cerah berawan

Siang: Berawan

Sore: Cerah Berawan

Malam: Berawan