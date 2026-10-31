Jadwal Film Bioskop Jogja Hari Ini, Sabtu 31 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Akhir pekan telah tiba! Bagi Anda masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berencana menghabiskan waktu Sabtu (31/10/2026) dengan menonton film di bioskop, sejumlah jaringan bioskop seperti XXI dan CGV menyajikan daftar film menarik.

Mulai dari adaptasi novel populer Laut Bercerita, film horor The Doll Ghawiah, hingga penayangan konser spesial IU Concert, berikut adalah perincian lengkap jadwal dan lokasi pemutarannya di bioskop Yogyakarta hari ini:

1. Ambarukmo Plaza XXI

Laut Bercerita (R13+ / 132 Menit)

Jadwal: 12:15 | 12:45 | 13:15 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 17:25 | 18:25 | 20:00 | 20:30 | 21:00

Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (R17+ / 110 Menit)

Jadwal: 12:00 | 14:20 | 16:40 | 19:00 | 21:20

The Doll Ghawiah (R17+ / 135 Menit)

Jadwal: 12:05 | 14:15 | 16:25 | 18:35 | 20:45

The Intern

Jadwal: 17:55

2. Empire XXI

Laut Bercerita (R17+ / 135 Menit)

Jadwal: 11:45 | 12:15 | 12:45 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:15 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00

The Doll Ghawiah (R17+ / 110 Menit)

Jadwal: 11:55 | 14:05 | 18:50