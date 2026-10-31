Jadwal dan Harga Tiket Ramayana Ballet Prambanan Hari Ini, Sabtu 31 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menghabiskan akhir pekan di Yogyakarta tak lengkap rasanya tanpa menyaksikan kemegahan seni pertunjukan di kawasan Candi Prambanan. Pada hari ini, Sabtu (31/10/2026), pertunjukan legendaris Sendratari Ramayana (Ramayana Ballet) kembali hadir menyapa para wisatawan dan penikmat seni.

Kawasan situs warisan budaya dunia UNESCO ini tak hanya menyajikan keindahan cagar budaya masa lampau, tetapi juga menghidupkan kisah epik Nusantara melalui balutan seni tari klasik, tata cahaya profesional, serta iringan musik gamelan Jawa yang dibawakan secara langsung (live show).

Sesuai dengan agenda resmi pementasan bulan Oktober 2026, pementasan Sendratari Ramayana pada Sabtu, 31 Oktober 2026 beroperasi dengan rincian sebagai berikut:

Pertunjukan: Sendratari Ramayana (Open Air Outdoor Stage)

Waktu Mulai: Pukul 19.30 WIB

Lokasi Panggung: Panggung Terbuka (Open Air Outdoor Stage), Kompleks Candi Prambanan

Pada hari ini (Sabtu, 31 Oktober 2026), pementasan khusus yang berlangsung adalah Ramayana Ballet Prambanan.

Sedangkan pertunjukan The Legend of Roro Jonggrang diselenggarakan setiap hari Jumat.

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Ditemani siluet megah Candi Prambanan sebagai latar belakang panggung terbuka, Sendratari Ramayana telah memukau jutaan penonton sejak pertama kali dipentaskan pada tahun 1961. Pertunjukan drama tari tanpa dialog ini memadukan langgam tari klasik gaya Yogyakarta dan Surakarta.

Lebih dari 200 penari dan musisi membawakan kisah epik percintaan Rama dan Shinta serta perjuangan melawan Rahwana. Harmoni antara alunan gamelan, tata lampu panggung yang dramatis, serta ekspresi para penari menghadirkan suasana romantis sekaligus menegangkan bagi penonton yang hadir di malam akhir pekan.