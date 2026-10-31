KLH Bakal Mewajibkan Audit Lingkungan Rutin bagi Korporasi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berencana menguatkan instrumen tata kelola lingkungan nasional. KLH berencana menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) yang akan mewajibkan pelaksanaan audit lingkungan secara rutin bagi kawasan industri, korporasi, hingga sektor ekstraktif seperti pertambangan.

Langkah strategis ini diambil untuk mempercepat pemulihan ekosistem sekaligus mendorong pelaku usaha melakukan perbaikan kualitas lingkungan secara mandiri (self-restoration).

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa audit lingkungan merupakan instrumen krusial untuk memastikan seluruh kegiatan industri berjalan selaras dengan kewajiban perlindungan alam.

"Audit lingkungan sebagai instrumen penting untuk memastikan kegiatan industri berjalan sesuai kewajiban pengelolaan lingkungan. Kami mendorong auditor lingkungan diperbanyak," kata Menteri LH Jumhur Hidayat di Yogyakarta, Sabtu (31/10).

Jumhur menjelaskan peningkatan jumlah dan penyebaran tenaga auditor profesional ke berbagai sektor industri sangat mendesak.

Kehadiran auditor independen dibutuhkan guna memberikan umpan balik (feedback) yang objektif serta terukur mengenai evaluasi dan langkah perbaikan yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha.

Melalui skema audit yang ketat, korporasi diharapkan tidak lagi menunggu teguran atau intervensi dari pihak luar untuk memperbaiki kerusakan ekosistem, melainkan menjadikannya sebagai kesadaran internal.

"Pemulihan oleh dirinya sendiri itu karena dari hasil audit. Misalnya, sudah diketahui auditnya begini, sudah harus dilakukan perbaikan ekosistem lingkungan," ujar Jumhur.