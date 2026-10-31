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Gunung Merapi Meluncurkan 9 Kali Guguran Lava dalam Sepekan

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 16:08 WIB
Gunung Merapi Meluncurkan 9 Kali Guguran Lava dalam Sepekan - JPNN.com Jogja
Gunung Merapi tampak dari Pos Babadan 2. Foto: Dok BPPTKG

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan bahwa aktivitas vulkanis Gunung Merapi hingga akhir Oktober 2026 masih tergolong cukup tinggi.

Status aktivitas gunung api yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan DIY tersebut masih dipertahankan pada tingkat Siaga (Level III).

Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengamatan visual maupun instrumental sepanjang periode 22 hingga 29 Oktober 2026, aktivitas erupsi Gunung Merapi masih didominasi oleh erupsi efusif.

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"Aktivitas vulkanis Gunung Merapi masih cukup tinggi berupa aktivitas erupsi efusif. Data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya," ujar Agus Budi Santoso dalam keterangan resminya pada Sabtu (31/10).

Secara visual, cuaca di sekitar puncak Merapi umumnya cerah pada pagi dan malam hari, serta berkabut pada siang hingga sore hari.

Asap kawah berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal teramati membubung setinggi 10 hingga 200 meter di atas puncak.

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Sepanjang pekan ini, BPPTKG mencatat sembilan kali guguran lava yang teramati secara visual.

Guguran tersebut mengarah ke hulu Kali Krasak lima kali dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter, satu kali ke hulu Kali Bebeng sejauh 1.700 meter, dan tiga kali ke hulu Kali Sat/Putih sejauh maksimum 1.800 meter.

Gunung Merapi masih menunjukkan aktivitas vulkanis yang signifikan pada pekan lalu. Terpantau ada 9 kali lava pijar dan 519 gempa guguran.
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