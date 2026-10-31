Disebut Menggalang Massa untuk Meramaikan Rans Carnival, Kapolresta Sleman Membantah

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Nama Kapolresta Sleman dicatut dalam sebuah pesan berantai yang beredar di platform WhatsApp.

Tangkapan layar yang tersebar memperlihatkan narasi bahwa Kapolresta Sleman akan memberikan bantuan uang belanja sebesar Rp 50 ribu bagi masyarakat yang bersedia menghadiri kegiatan Rans Carnival di area parkir Stadion Maguwoharjo.

Dalam pesan berantai tersebut, masyarakat diajak hadir dengan kuota yang ditentukan sebanyak 100 orang per kelurahan.

Menanggapi rumor tersebut, pihak Polresta Sleman secara tegas merespons dan membantah isi pesan berantai yang viral di media sosial.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan penggalangan atau pengerahan massa untuk meramaikan bazar UMKM di Stadion Maguwoharjo tersebut.

"Perlu kami tegaskan, Polresta Sleman tidak pernah melakukan pengerahan massa. Yang dilakukan adalah pengerahan personel untuk pengamanan kegiatan masyarakat," kata Iptu Argo, Sabtu (31/10).

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran kepolisian dalam setiap acara publik murni untuk memastikan situasi tetap aman dan tertib.

"Hal tersebut merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat," ujarnya.