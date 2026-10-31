RANS Carnival Diboikot, Musisi dan UMKM Kompak Bersuara

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Gelombang penolakan terhadap gelaran RANS Carnival Jogja yang berlangsung di area parkir Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 kian menguat.

Seruan boikot yang digemakan warga Jogja dan warganet di media sosial berdampak nyata pada pelaksanaan acara, ditandai dengan mundurnya jajaran pengisi acara hingga pembatalan massal oleh pelaku UMKM.

Sorotan publik tersebut berawal dari kekecewaan masyarakat terhadap Raffi Ahmad selaku figur utama RANS Entertainment, menyusul kehadirannya dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI, Jakarta, pada 29 Oktober 2026 lalu. Hal ini memicu gerakan di media sosial yang mengajak masyarakat untuk tidak meramaikan festival tersebut.

Merespons dinamika yang berkembang, sejumlah grup musik papan atas memilih membatalkan penampilan mereka.

Nama-nama besar seperti Tipe-X, Guyon Waton, Masdddho, hingga OM Wawes secara resmi menyatakan mundur dari panggung RANS Carnival.

Melalui akun Instagram resmi @tipexofficial, grup musik ska tersebut menyampaikan pembatalannya secara singkat. "Kita mundur dari acara ini, sampai jumpa di lain pesta. Salam X," tulis mereka.

Langkah serupa diambil oleh Guyon Waton. Lewat pernyataan resmi di akun @guyonwatonofficial, manajemen menjelaskan bahwa keputusan mundur diambil demi menjaga situasi tetap kondusif di tengah sensitivitas publik.

"Kami melihat adanya pembicaraan cukup luas di media sosial mengenai kehadiran Guyon Waton di Stadion Maguwoharjo pada tanggal 31 Oktober 2026 yang bertepatan dengan momentum tertentu. Atas nama manajemen Guyon Waton, kami memohon maaf untuk tidak bisa melanjutkan acara tersebut. Keputusan ini sama sekali bukan bentuk menyudutkan pihak manapun, melainkan semata-mata sebagai upaya menjaga keamanan, kenyamanan, dan hubungan baik dengan seluruh pihak," tulis manajemen Guyon Waton.