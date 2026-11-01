RANS Carnival Diboikot, Raffi Ahmad Akhirnya Buka Suara: Dapat Pelajaran Penting

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Gelombang penolakan terhadap gelaran RANS Carnival Jogja yang berlangsung di area parkir Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 kian menguat. Acara hiburan dan pameran UMKM tersebut mendapat aksi boikot dari warga Jogja dan warganet, yang berbuntut pada sepinya pengunjung hingga mundurnya para pengisi acara dan pengusaha UMKM.

Sorotan dan gelombang kekecewaan publik bermula dari kehadiran Raffi Ahmad, selaku figur utama RANS Entertainment, dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI, Jakarta, pada 29 Oktober 2026 lalu.

Momen tersebut memicu gerakan massal di media sosial yang mengajak masyarakat untuk tidak menghadiri festival hiburan tersebut.

Menanggapi kegaduhan yang terjadi, Raffi Ahmad akhirnya memberikan klarifikasi resmi melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, @raffinagita1717.

"Dengan kerendahan hati saya, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait acara pada tanggal 29 Oktober lalu. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Polda Metro Jaya selaku penyelenggara acara, saya hadir sebagai undangan dalam kegiatan kepemudaan tersebut. Saya datang dengan niat yang tulus dan iktikad yang baik tanpa niat merendahkan apalagi mencederai semangat perjuangan generasi muda," ujar Raffi.

Ia pun menyampaikan permohonan maaf serta menjadikan peristiwa ini sebagai evaluasi besar bagi dirinya.

"Saya mohon maaf dari hati saya atas kegaduhan yang timbul dari kehadiran saya. Kejadian ini menjadi pengingat bagi saya untuk lebih teliti memahami informasi dan lebih berhati-hati dalam mengambil langkah. Semuanya ini pastinya menjadi pembelajaran bagi saya untuk terus memperbaiki diri," tambahnya.

Dampak seruan boikot tersebut sangat terasa pada ekosistem acara. Sejumlah grup musik papan atas memilih mundur dari panggung RANS Carnival Jogja demi menjaga keharmonisan dan kondusivitas.