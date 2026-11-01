Oase Malioboro Menawarkan Wahana Wisata Budaya di Kota Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kota Yogyakarta kembali menghadirkan destinasi wisata budaya dan ruang kreatif baru bagi masyarakat dan wisatawan. Bernama Oase Malioboro, wahana ini dikembangkan sebagai sarana dan wadah inklusif bagi para seniman Yogyakarta untuk mengekspresikan serta menampilkan karya kreatif mereka kepada publik.

Kreatif Konsultan dan Bisnis Developer Oase Malioboro Yudha KN menjelaskan bahwa Oase mengusung konsep pertunjukan budaya khas Yogyakarta yang dipadukan secara canggih dengan seni visual imersif dan futuristik, di tengah pemandangan taman serta pepohonan yang artistik.

"Konsepnya kami kolaborasi dengan para seniman, siapa pun yang punya produk industri kreatif atau apa pun dengan karya-karya kreatifnya, silakan berkolaborasi dengan Oase, kami terbuka," ujar Yudha saat peluncuran Oase Malioboro di Yogyakarta, Minggu (1/11/2026).

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Terletak di kawasan bersejarah Sumbu Filosofi Yogyakarta, Oase Malioboro dijadwalkan mulai dibuka secara resmi untuk umum pada minggu pertama November 2026.

Yudha menambahkan kehadiran wahana ini diharapkan dapat menjadi tempat berteduh yang nyaman dan mengedukasi di tengah hiruk-pikuk kawasan wisata utama Yogyakarta.

"Oase itu wadah yang menyejukkan, maka kami konsepnya nature (alami). Jadi, setiap orang kalau di Yogyakarta rasanya panas, tetapi di dalam Oase semoga bisa menyejukkan hati karena kita dekat dengan lingkungan pariwisata," ungkapnya.

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Beragam aktivitas dan fasilitas menarik disiapkan di dalam area Oase Malioboro. Para pengunjung tidak hanya dapat menyaksikan pertunjukan seni dan budaya, tetapi juga bisa mengikuti berbagai workshop kriya dan karya kreatif.

Wahana ini turut menyajikan ruang belajar kebudayaan lokal secara langsung, mulai dari seni membatik hingga edukasi nilai-nilai budaya unggah-unggah (sopan santun) khas Yogyakarta.