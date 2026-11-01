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Belum Ditilang, Ratusan Pelanggar Lalu Lintas di Sleman Dapat Teguran

Minggu, 01 November 2026 – 20:51 WIB
Belum Ditilang, Ratusan Pelanggar Lalu Lintas di Sleman Dapat Teguran - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Operasi Patuh Progo di Jogja. Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah memberikan 690 teguran simpatik kepada para pelanggar aturan lalu lintas selama enam hari pertama pelaksanaan Operasi Patuh Progo 2026.

Operasi kewilayahan ini digelar serentak selama 14 hari, mulai dari 26 Oktober hingga 8 November 2026 mendatang.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro menjelaskan bahwa hingga hari keenam pelaksanaan, pihak kepolisian masih mengedepankan pendekatan persuasif serta belum memberlakukan sanksi tilang bagi para pengguna jalan yang melanggar.

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"Hingga hari keenam penindakan dalam operasi ini masih berfokus pada langkah pembinaan dan edukasi sehingga belum memberlakukan sanksi tilang," ujar Argo saat memberikan keterangan di Sleman, Minggu (1/11/2026).

Selain data teguran pelanggaran, Polresta Sleman turut mencatat angka kejadian kecelakaan lalu lintas selama enam hari berlangsungnya operasi.

Terhitung ada 61 peristiwa kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Sleman.

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"Catatan kecelakaan lalu lintas selama enam hari operasi menunjukkan adanya 61 kejadian. Peristiwa tersebut mengakibatkan 82 orang mengalami luka ringan, tanpa ada korban jiwa maupun luka berat," ungkap Argo.

Dari puluhan insiden kecelakaan lalu lintas tersebut, total kerugian materiel diperkirakan mencapai Rp 41,95 juta.

Ratusan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas masih mendapat teguran dari polisi. Belum ada penindakan tilang.
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TAGS   razia jogja razia sleman operasi progo operasi patuh progo 2026 polresta sleman

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