Jadwal Bakal Berubah, Tiket Kereta 1 Desember 2026 Sudah Bisa Dibeli

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta resmi membuka pemesanan tiket kereta api untuk keberangkatan per tanggal 1 Desember 2026.

Pembelian tiket sudah dapat dilakukan oleh masyarakat sejak Minggu (1/11/2026) mulai pukul 00.01 WIB melalui aplikasi Access by KAI maupun kanal resmi penjualan lainnya.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menjelaskan bahwa pembukaan pemesanan tiket ini dilakukan seiring persiapan pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 2026 secara nasional yang mulai efektif per 1 Desember 2026.

Baca Juga: Warga Jogja Tewas Tertemper Kereta Api di Bantul

GAPEKA 2026 merupakan pembaruan jadwal perjalanan kereta api yang mencakup penyesuaian jam keberangkatan, pola perjalanan, rute, hingga penambahan stasiun pemberhentian demi mengimbangi peningkatan minat dan kebutuhan mobilitas masyarakat.

"Pada GAPEKA 2026 nanti, KAI Daop 6 akan menyesuaikan pola perjalanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk penambahan stasiun pemberhentian pada sejumlah layanan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan," ujar Feni saat memberikan keterangan di Yogyakarta, Minggu (1/11).

Feni menambahkan penyesuaian jadwal dan pola perjalanan baru ini diharapkan memberikan fleksibilitas lebih bagi calon penumpang untuk memilih stasiun keberangkatan maupun kedatangan yang paling dekat dengan tujuan mereka.

Baca Juga: Angkutan Barang Lewat Kereta di Yogyakarta Tumbuh 12 Persen

Selain itu, optimalisasi jadwal perjalanan kereta api tersebut diproyeksikan dapat memperlancar mobilitas antarkota dan wilayah aglomerasi, sekaligus memberi dampak positif bagi penguatan sektor perdagangan, pariwisata, serta pertumbuhan ekonomi di sekitar area stasiun.

Mengingat adanya perubahan jadwal perjalanan pada GAPEKA 2026, pihak Daop 6 Yogyakarta mengingatkan masyarakat agar lebih cermat saat bertransaksi dan memesan tiket.