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Wilayah Pertambangan di DIY Bertambah, Kulon Progo Paling Besar

Minggu, 01 November 2026 – 22:16 WIB
Wilayah Pertambangan di DIY Bertambah, Kulon Progo Paling Besar - JPNN.com Jogja
Wilayah pertambangan di DIY luasnya bertambah menjadi 69.580 hektare. Kabupaten Kulon Progo menjadi daerah dengan WP terbesar . Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Luas wilayah pertambangan (WP) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meningkat signifikan. Kabupaten Kulon Progo kini menjadi wilayah dengan penambahan WP terbesar. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta khawatir kawasan tersebut dialihfungsikan menjadi zona pengorbanan bagi aktivitas ekstraktif.

Walhi Yogyakarta mengungkapkan bahwa mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 59.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditetapkan pada 12 Februari 2026, total wilayah pertambangan di DIY kini mencapai 69.580 hektare.

Angka ini melonjak sebesar 17.470 hektare dibandingkan data Perda DIY No. 1 Tahun 2018 yang sebelumnya mencatat luas WP di empat kabupaten, yaitu 52.110 hektare.

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Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral DIY menyebut WP DIY ditetapkan seluas 42.942 hektare atau sekitar 13,48 persen dari total luas daratan DIY.

Wilayah tersebut terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) seluas 34.415 hektare, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 6.691 hektare; dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) seluas 1.836 hektare.

Menurut data yang dihimpun Walhi Yogyakarta, perubahan luasan wilayah pertambangan ini menunjukkan tren yang berbeda di tiap kabupaten. Di Kabupaten Bantul, wilayah pertambangan turun dari 4.426 hektare (2018) menjadi 3.442 hektare (2026).

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Begitu pula dengan Kabupaten Gunungkidul, luas WP berkurang dari 16.638 hektare (2018) menjadi 11.345 hektare (2026).

Meski begitu, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Rizki Abiyoga Walhi Yogyakarta menilai luas WP di Gunungkidul belum mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi ekosistem esensial karst yang sudah rusak akibat industri ekstraktif dan pariwisata.

Kementerian ESDM mengeluarkan data terbaru tentang wilayah pertambangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kulon Progo jadi wilayah pertambangan terbesar.
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