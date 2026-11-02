Jadwal Pelayanan SIM Sleman dan Kulon Progo Hari Ini, Senin 2 November 2026

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya yang berdomisili di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo, pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) kembali dibuka pada hari ini, Senin 2 November 2026.

Masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku SIM diimbau untuk mendatangi titik-titik lokasi pelayanan resmi yang telah disediakan oleh Satlantas Polresta Sleman dan Polres Kulon Progo.

1. Jadwal Pelayanan SIM Satlantas Polresta Sleman

Bagi warga Sleman, pelayanan SIM hari ini beroperasi di dua lokasi utama:

Satpas Polresta Sleman

Jam Operasional: 08.00 – 11.00 WIB

Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman

Jam Operasional: 08.00 – 11.00 WIB

Pelayanan SIMMADE (SIM Masuk Desa) baru akan beroperasi besok (Selasa, 3 November 2026) di Candibinangun, Pakem. Sementara pelayanan Bus SIM Keliling Malam Hari di Sleman City Hall (SCH) hanya hadir pada hari Sabtu (7, 14, dan 21 November 2026).

2. Jadwal Pelayanan SIM Polres Kulon Progo

Untuk masyarakat Kabupaten Kulon Progo, pelayanan SIM hari ini dapat diakses di lokasi berikut:

Satpas 1450 Polres Kulon Progo

Jam Operasional: 08.00 – 13.00 WIB