Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Senin 2 November 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin 2 November 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan pada pagi dan siang hari.

Memasuki sore dan malah hari, diprediksi bakal turun hujan di Kota Jogja dan Sleman.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.

Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Senin 2 November 2026.

1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)

Pagi: Cerah berawan

Siang: Cerah

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah

2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)

Pagi: Cerah berawan

Siang: Cerah

Sore: Hujan ringan

Malam: Hujan ringan

3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)

Pagi: Cerah berawan

Siang: Cerah berawan

Sore: Cerah

Malam: Cerah