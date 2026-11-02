Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Senin 2 November 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin 2 November 2026.
Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan pada pagi dan siang hari.
Memasuki sore dan malah hari, diprediksi bakal turun hujan di Kota Jogja dan Sleman.
Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.
Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Senin 2 November 2026.
1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)
Pagi: Cerah berawan
Siang: Cerah
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah
2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)
Pagi: Cerah berawan
Siang: Cerah
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan
3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)
Pagi: Cerah berawan
Siang: Cerah berawan
Sore: Cerah
Malam: Cerah
Berikut ini prakiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG di wilayah DIY pada hari ini, Senin 2 November 2026. Sleman dan Kota Jogja turun hujan.
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