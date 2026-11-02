Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Senin 2 November 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mengawali pekan ini, sejumlah bioskop di Yogyakarta kembali menghadirkan beragam deretan film layar lebar menarik dari berbagai genre, mulai dari horor, drama adaptasi novel, komedi keluarga, hingga laga superhero.
Bagi Anda yang berencana meluangkan waktu menyaksikan penayangan film hari ini, Senin, 2 November 2026, simak ringkasan jadwal jam tayang lengkap di beberapa bioskop Jogja berikut:
1. Plaza Ambarukmo XXI (Plaza Ambarukmo)
Laut Bercerita (R17+)
Showtime: 12:00 | 12:30 | 13:15 | 14:35 | 15:05 | 15:50 | 17:40 | 18:25 | 20:15 | 21:00
The Doll Ghawiah (R13+)
Showtime: 12:05 | 14:15 | 16:25 | 18:35 | 20:45
Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (R17+)
Showtime: 11:55 | 14:15 | 16:35 | 18:55 | 21:15
The Mongoose
Showtime: 17:10 | 19:10 | 21:10
2. Empire XXI
Laut Bercerita (R17+)
Showtime: 11:45 | 12:15 | 13:15 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00
Clayface (R17+)
Showtime: 12:20 | 16:30
Berikut ini jadwal penayangan film di bioskop Jogja pada hari ini, Senin 2 November 2026. Ada Laut Bercerita hingga Spider-Man.
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