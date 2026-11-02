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Tabrak Lari di Perempatan Ketandan Bantul, Pengemudi Mobil Jadi Tersangka

Senin, 02 November 2026 – 09:03 WIB
Tabrak Lari di Perempatan Ketandan Bantul, Pengemudi Mobil Jadi Tersangka - JPNN.com Jogja
Perempatan Ketandan di Banguntapan, Kabupaten Bantul. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang pengendara sepeda motor tewas dalam sebuah kecelakaan di Perempatan Ketandan, Banguntapan, Kabupaten Bantul pada Jumat (30/10) malam.

Korban Nur Alfianto (24) dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kronologi peristiwa nahas itu bermula saat sebuah mobil Toyota Inova yang melaju dari Jalan Wonosari arah timur hendak belok ke kanan atau utara.

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Saat berbelok kendaraan terlalu ke kanan sehingga masuk jalur berlawanan. Pada saat bersamaan melaju kendaraan korban dari arah berlawanan hingga terjadi tabrakan.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pengemudi Toyota Inova berinisial H (41) sempat melarikan diri.

"Pengemudi Toyota Inova melarikan diri bersama kendaraannya ke arah utara. Kemudian dikejar dan tertangkap oleh warga yang mengejar di timur pos polisi Gedongkuning," kata Iptu Rita.

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Setelah kasus kecelakaan ini viral, informasi terbaru menyebutkan bahwa pengemudi asal Wonosari, Gunungkidul tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu (31/10).

Sang pengemudi dikenai pasal berlapis, di antaranya Pasal 310 Auat (2), Pasal 310 Ayat (4) serta Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Polisi menetapkan pengemudi Toyota Inova sebagai tersangka kasus tabrak lari di Bantul yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor.
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TAGS   kecelakaan korban kecelakaan tabrak lari kecelakaan bantul bantul kecelakaan jogja

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