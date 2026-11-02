61 Kecelakaan di Sleman dalam Sepekan, Kerugian Materiel Mencapai Rp 41 Juta

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Sleman mencatat adanya ratusan pelanggaran serta puluhan kasus kecelakaan lalu lintas sepanjang enam hari pertama pelaksanaan Operasi Patuh Progo 2026.

Memasuki pekan pertama operasi penertiban tersebut, pihak kepolisian telah melayangkan sedikitnya 690 teguran kepada para pengguna jalan yang terbukti melanggar aturan lalu lintas.

Tak hanya pelanggaran, angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Sleman selama kurun waktu enam hari tersebut juga tergolong tinggi.

Polisi mencatat sebanyak 61 kejadian kecelakaan yang mengakibatkan 82 korban mengalami luka-luka ringan.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengungkapkan bahwa total kerugian materiil akibat puluhan peristiwa kecelakaan tersebut ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

"Kerugian materiel akibat kecelakaan tersebut ditaksir mencapai Rp 41.950.000," ujar Iptu Argo Anggoro dalam keterangannya, Minggu (1/11/2026).

Lebih lanjut, Iptu Argo menjelaskan bahwa Operasi Patuh Progo 2026 dirancang untuk berjalan selama dua pekan penuh dengan pendekatan preventif dan edukatif.

"Operasi Patuh Progo 2026 dilaksanakan selama 14 hari dengan mengedepankan upaya edukasi, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas," terangnya.