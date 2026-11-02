UIN Sunan Kalijaga Jadi Tuan Rumah OASE III, Ratusan Mahasiswa Berpartisipasi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan menjadi tuan rumah Olimpiade Agama, Sains, dan Riset (OASE) III Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia Tahun 2026.

Ajang ini bakal digelar di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 3–7 November 2026.

OASE adalah kompetisi nasional bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia yang mempertandingkan kemampuan di bidang keagamaan, sains, dan riset.

OASE diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan bersifat dua tahunan

Total ada 497 mahasiswa dari 54 PTKIN di seluruh Indonesia yang berpartisipasi dalam OASE ketiga tersebut.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di UIN Sunan Kalijaga Abdur Rozaki mengatakan OASE memperlombakan 18 cabang yang mencakup bidang agama, sains dan riset.

Baca Juga: UIN Sunan Kalijaga Mulai Pembangunan Kampus II di Pajangan Bantul

"Isu-isunya tentang keilmuan kontemporer, misalnya nanoteknologi dan kesehatan, tata kelola limbah dan lingkungan hidup, kemudian ada teknologi konservasi energi hingga ada lomba teknologi produk halal dan ketahanan pangan," katanya, Senin (2/11).

Semarak kompetisi OASE ini dinilai memperkuat perannya sebagai ruang kolaborasi nasional untuk mengembangkan talenta mahasiswa, memperluas jejaring akademik, serta mendorong lahirnya inovasi berbasis integrasi keilmuan.