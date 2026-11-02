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Bongkahan Es Berdiameter 20 Cm Hantam Rumah Warga Bantul, Padahal Tidak Hujan

Senin, 02 November 2026 – 18:01 WIB
Bongkahan Es Berdiameter 20 Cm Hantam Rumah Warga Bantul, Padahal Tidak Hujan - JPNN.com Jogja
Kondisi rumah rusak akibat ditimpa bongkahan es, Senin (2/11). Foto: BPBD Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Bongkahan es menimpa genting rumah milik Veronica Suharti, warga Jodog, Gilangharjo, Pandak, Kabupaten Bantul pada Senin (2/11) pagi. Padahal, saat kejadian wilayah tersebut tidak turun hujan.

Hantaman bongkahan es menyebabkan kerusakan pada atap, plavon dan kursi rumah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul menyebut peristiwa tersebut sebagai fenomena alam.

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Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Kabupaten Bantul Antoni Hutagaol mengatakan bahwa rumah tersebut dalam kondisi kosong.

Sebelum kejadian, seorang warga tengah duduk di gazebo dekat rumah Veronica. Beberapa saat kemudian terdengar suara dentuman keras.

"Saat saksi mengecek, terdapat bongkahan es yang berdiameter 20 centimeter jatuh menimpa atap ruang tamu," katanya.

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Kejadian tersebut lalu dilaporkan ke BPBD Bantul untuk ditindaklanjuti.

Sebagai langkah tindaklanjut, BPBD Kabupaten Bantul menyampaikan informasi tersebut kepada BMKG DIY untuk dapat dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait fenomena alam tersebut. (mcr25/jpnn)

Sebuah rumah warga di Pandak, Bantul dihatam bongkahan es berdiameter 20 sentimer. Saat kejadian sedang tidak turun hujan. Begini kata BPBD.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   bpbd bantul bantul pandak bongkahan es es menimpa rumah warga bantul warga bantul

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