Penggunaan Tatswib Saat Azan Subuh Akan Dibahas Saat Munas Ke-33 PP Muhammadiyah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan kembali mengkaji penggunaan tatswib dalam azan Subuh pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-33 Tarjih Muhammadiyah. Agenda nasional ini dijadwalkan berlangsung di Surabaya pada 25–27 November 2026.

Tatswib merupakan tambahan seruan khusus dalam azan Subuh berupa kalimat Ash-shalatu khairum minan-naum (?????? ??? ?? ?????) yang berarti “shalat itu lebih baik daripada tidur".

Kalimat ini lazim diucapkan oleh muazin dua kali, biasanya setelah bacaan hayya ‘alal falah.

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Ketua PP Muhammadiyah Syamsul Anwar menyampaikan bahwa pembahasan mengenai tatswib sebenarnya telah berulang kali masuk dalam agenda munas tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak membuahkan keputusan yang mengikat atau mengerucut.

"Tatswib sudah berkali-kali dibahas belum putus. Jadi, dari munas ke munas itu amarnya adalah supaya dikaji ulang dalam munas yang akan datang dan kami berkewajiban moral untuk menuntaskan apa yang sudah dimulai," kata Syamsul dalam konferensi pers Munas ke-33 Tarjih Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Senin (2/11).

Menurut Syamsul, persoalan tatswib belum tuntas karena terdapat perbedaan pendapat yang cukup tajam di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim mengenai praktik seruan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Imam Syafi'i berpendapat tatswib tidak perlu digunakan karena tidak tercantum dalam hadis yang meriwayatkan pengajaran azan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abu Mahdzurah.

"Imam Syafi'i mengatakan jangan pakai tatswib karena dalam hadis Abu al-Mahdzurah (nama orang sumber dari hadis itu) ketika Nabi mengajarkan azan kepada Abu Mahdzurah, tidak ada di tatswib (berbunyi) Ash-shalatu khairum minan-naum," terangnya.