Komoditas Perkebunan Jadi Faktor Penentu Naiknya Nilai Tukar Petani di DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Oktober 2026 tercatat mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat NTP berada pada angka 114,23 atau meningkat 0,44 persen dibandingkan September 2026 yang sebesar 113,82.

Kenaikan ini menjadi sinyal positif bagi tingkat kemampuan tukar dari hasil produksi pertanian masyarakat terhadap komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi, maupun biaya produksi yang harus dikeluarkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih mengungkapkan bahwa kenaikan NTP dipicu oleh penguatan harga di sektor perkebunan rakyat.

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"Kenaikan harga komoditas perkebunan rakyat, khususnya tembakau, kelapa, dan biji jambu mete menjadi pendorong utama kenaikan NTP pada Oktober," ujar Endang di Yogyakarta, Senin (2/11).

Kenaikan NTP pada bulan ini terjadi lantaran peningkatan pada Indeks Harga Terima Petani (It) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Harga Bayar Petani (Ib):

Indeks Harga Terima Petani (It): Naik sebesar 1,34 persen, terutama didorong oleh meningkatnya harga cabai merah, gabah, ketela pohon, dan salak.

Indeks Harga Bayar Petani (Ib): Naik sebesar 0,90 persen, yang dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas konsumsi seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan jagung pipilan.

Kondisi tersebut memberikan dampak net positif terhadap daya tukar serta kesejahteraan petani di wilayah DIY.

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Dilihat dari pembagian subsektornya, subsektor tanaman perkebunan rakyat mencatatkan lonjakan kenaikan NTP tertinggi, yakni 2,11 persen.

Kenaikan tajam ini dipengaruhi langsung oleh membaiknya harga jual tembakau, kelapa, serta biji jambu mete.