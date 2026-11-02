PP Muhammadiyah Tegaskan Konsistensi Fatwa Soal Rokok Elektrik

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam memberantas peredaran vape atau rokok elektrik, khususnya yang terindikasi mengandung narkoba.

Sikap ini sejalan dengan konsistensi fatwa haram penggunaan rokok elektrik yang telah diterbitkan organisasi tersebut sejak 2020.

Ketua PP Muhammadiyah Syamsul Anwar menyampaikan bahwa fatwa haram terkait vape secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 01/PER/I.1/E/2020 pada Januari 2020.

“Fatwa haram vape itu sudah diputuskan,” kata Syamsul dalam keterangannya di Yogyakarta, Senin (2/11).

Ia menegaskan Muhammadiyah senantiasa mendukung kebijakan instansi pemerintah maupun aparat penegak hukum yang berupaya menekan dan memberantas peredaran vape.

“Kami sangat mendukung itu, kan sudah difatwakan. Konsekuensinya, kami harus mendukung kebijakan yang sejalan dengan fatwa tersebut. Tidak mungkin kita mengeluarkan fatwa, tetapi mengambil sikap berbeda,” tegasnya.

Sebagai langkah nyata pascaditerbitkannya fatwa tersebut, Syamsul menjelaskan bahwa Muhammadiyah membentuk Muhammadiyah Tobacco Control Network (MTCN).

Lembaga ini ditugaskan sebagai ujung tombak dalam berbagai upaya pengendalian tembakau dan rokok elektrik di tengah masyarakat.