BPS Sebut Luas Panen dan Produksi Beras di DIY Meningkat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sektor pertanian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatatkan kinerja positif sepanjang 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat realisasi luas panen padi pada periode Januari hingga September 2026 meningkat 2,48 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih menyampaikan bahwa tren kenaikan ini menjadi sinyal baik bagi stabilitas dan ketahanan pangan di wilayah DIY.

"Realisasi luas panen padi di DIY pada periode Januari–September 2026 mencapai 99,35 ribu hektare, naik sekitar 2,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025," kata Endang di Yogyakarta, Senin (2/11).

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Endang menjelaskan dengan estimasi potensi luas panen padi pada kuartal IV (Oktober–Desember 2026) seluas 10,54 ribu hektare, maka akumulasi total luas panen padi di DIY sepanjang 2026 diperkirakan mencapai 109,89 ribu hektare.

Angka proyeksi tahunan tersebut meningkat 2,49 persen dibandingkan dengan total luas panen padi DIY pada tahun 2025 yang tercatat seluas 107,22 ribu hektare.

Endang mengatakan puncak panen padi di DIY sepanjang tahun ini terjadi pada Februari dengan luas panen mencapai 27,44 ribu hektare.

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Sejalan dengan perluasan areal panen, volume produksi gabah maupun beras di DIY turut mencatatkan pertumbuhan yang signifikan.

Gabah Kering Panen (GKP) pada Januari–September 2026 realisasinya mencapai 645,46 ribu ton (naik 5,90% yoy). Potensi Oktober–Desember 2026 diperkirakan menambah 70,81 ribu ton.