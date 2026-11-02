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Pemkab Gunungkidul Dapat Bantuan Becak Listrik, Begini Distribusinya

Senin, 02 November 2026 – 20:30 WIB
Pemkab Gunungkidul Dapat Bantuan Becak Listrik, Begini Distribusinya - JPNN.com Jogja
Bantuan becak listrik dari Presiden kepada Pemkab Gunungkidul. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerima bantuan 230 unit becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto.

Bantuan ini dialokasikan untuk mendukung moda transportasi masyarakat, khususnya di pusat perekonomian kawasan pasar dan destinasi wisata daerah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perhubungan Gunungkidul Setiyo Hartato menyampaikan bahwa seluruh unit becak listrik tersebut saat ini ditampung sementara di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Gunungkidul di Wonosari sebelum nantinya disalurkan resmi kepada kelompok penerima.

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"Iya, sudah diterima 230 becak listrik bantuan Presiden. Kami memfasilitasi penampungan becak sebelum diserahkan ke komunitas," kata Setiyo di Gunungkidul, Senin (2/11).

Setiyo menjelaskan proses pendistribusian fisik kendaraan telah dilakukan secara bertahap sejak Sabtu (31/10).

Bantuan ini dibagi menjadi dua kategori alokasi utama, yakni untuk kawasan pasar dan kawasan pariwisata.

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Dari total 230 unit yang tersedia, kawasan Pasar Argosari dan Sekitarnya mendapat alokasi sebanyak 68 unit.

Kawasan wisata dan kelompok masyarakat mendapat alokasi sebanyak 162 unit yang tersebar di delapan titik berdasarkan pendataan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

Pemkab Gunungkidul mendapatkan bantuan ratusan unit becak listrik dari Presiden Prabowo. Disebar ke berbagai sektor untuk mendukung pariwisata.
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